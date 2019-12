Napoli, l’annuncio di Alvino sul mercato scatena i tifosi

Carlo Alvino giornalista di tv luna,annuncia l’imminente arrivo di Lobotka,ed assicura che sarà un mese di gennaio in controtendenza rispetto al passato, con parecchie operazioni: ma i commenti sono tiepidi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Il mese di gennaio sarà in controtendenza rispetto alle passate stagioni per il Napoli. Il mercato invernale, quello in cui la formazione partenopea solitamente non è stata tra le più attive negli ultimi anni, vedrà invece il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli in prima linea per cercare di raddrizzare le cose in campionato.

L’annuncio – Chi lo assicura? Carlo Alvino. Il giornalista napoletano, sempre informatissimo sulle vicende del club azzurro, è in vena di annunci sul suo profilo Twitter. Ecco quello riguardante il mercato: “Calcisticamente parlando per il Napoli sarà un gennaio in controtendenza rispetto al solito. Non saranno poche, infatti, le operazioni che farà il club”.

In entrata o in uscita? – Il testo del messaggio è piuttosto sibillino. Non chiarisce, infatti, se le operazioni saranno prevalentemente in entrata o in uscita, quali zone del campo riguarderanno e se nel computo vanno annoverati pure gli attesi rinnovi di alcune star del calibro di Mertens e Callejon. Per il momento l’unico affare in dirittura d’arrivo sembra quello col Celta per il mediano Lobotka.

Le reazioni – Il criptico post di Alvino, intanto, scatena le discussioni sui social. Alcuni, come Maria, non si fanno troppe illusioni: “Gennaio operazione fegato nuovo per noi tifosi del Napoli“. Gigi non vuol metterci proprio il pensiero: “Carlo, ti rispetto come persona e come giornalista, però ti prego non illuderci! Grazie”. Alberto invece si addentra in analisi: “Che siano poche o molte, il problema è farle senza un progetto. Temo che questo abbia dimostrato l’esonero di Ancelotti (e prima il mercato fallimentare del secondo anno di Benitez), che il Napoli naviga a vista, incapace di fare l’ultimo salto di qualità”.

E l’ironia – La maggior parte dei commenti, tuttavia, è improntata all’ironia. “Tipo queste operazioni?”, è la risposta di un tifoso che allega al commento un vecchio articolo estivo con Alvino che annuncia: “Non avete nemmeno idea della campagna-acquisti che farà il Napoli”. Salvatore ricorda in particolare una grossa operazione saltata: “Dopo James ci andrei cauto sul mercato del Napoli“. Parecchi si limitano a ridere e a dare scarso credito alle promesse del cronista, altri chiedono informazioni ma in modo non troppo convinto. “Carlo forse è meglio evitare gli annunci stavolta”, è l’invito di un altro tifoso.