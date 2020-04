Napoli, la Lega insiste: il 28 maggio la semifinale con l’Inter

Secondo il Corriere dello Sport: “Quanto alle ipotesi di calendario, al consiglio la scorsa settimana l’ad De Siervo e l’head of competitions Butti hanno già illustrato le due soluzioni possibili, quella con i campionati e le coppe europee che vanno avanti di pari passo e quella che invece prevede il completamento dei tornei nazionali e poi la ripartenza di Champions ed Europa League in agosto. La Lega ha il desiderio di ricominciare (il governo ne sarebbe felice, Sky magari un po’ meno) con le semifinali (in chiaro su Rai 1…) di Coppa Italia da giocare il 27 a Torino e il 28 a Napoli. In via Rosellini non prendono in considerazione l’ipotesi di non poter giocare al Nord, ma su questo aspetto sarà l’esecutivo a prendere posizione”.