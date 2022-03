Napoli: la chiave per per Bergamo passa dagli esterni

Atalanta – Napoli si sta dimostrando una partita più complessa del previsto per Luciano Spalletti, il quale dovrà scegliere molto accuratamente la formazione da utilizzare per guadagnare i tre punti fondamentali per progredire nella classifica.

Tante sono le assenze, alcune delle quali molto pesanti da sopportare. Stiamo parlando di Osimhen e Rrahmani diffidati perché raggiunto il limite delle ammonizioni; e Di Lorenzo infortunato con una distorsione di secondo grado al ginocchio destro.

Analisi del quadro generale del Napoli: Insigne

Il primo grande problema da risolvere per Spaletti porta il nome di Lorenzo Insigne. Il giocatore del Napoli infatti sta attraversando un periodo critico non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale.

La sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord è solo la punta dell’iceberg. Il capitano azzurro, gia da diversi mesi è sotto la lente del mirino delle critiche; Ciò che in assoluto gli viene condannato è l’atteggiamento assente. Infatti molti tifosi sostengono che Insigne con la testa sia già proiettato a Toronto.

Dunque Spalletti avrà una grande responsabilità nell’aiutare il numero 24 del Napoli.

Analisi del quadro generale del Napoli: Politano

La seconda grana a cui pensare è rivolta a Politano. L’esterno del Napoli infatti è stato rimandato a Castel Volturno su invito di Mancini.

Il C.T. della Nazionale infatti ha preferito risparmiare i due del Napoli in quanto le loro condizioni fisiche e soprattutto emotive non sono delle migliori.

C’è da dire inoltre che Politano, come Insigne, sta attraversando un momento di Up & Down, passando dal giocare partite fenomenali a commettere errori madornali.

Analisi del quadro generale del Napoli: Lozano

Per quanto riguarda Lozano invece la situazione è differente. Se il problema non è il mood con cui affrontare la partita di domenica, il problema per il “Chucky” sarà di sicuro la forza fisica.

Il messicano infatti sarà impegnato con la sua Nazionale con la quale giocherà ben tre patite per la qualificazione ai Mondiali e tornerà solo venerdì.

C’è da dire però che la volontà spesso riesce a superare i limiti fisici. Infatti il messicano non si è mai nascosto dal voler avere più continuità di gioco.

Insomma Spalletti ha molto lavoro da affrontare in vista di Atalanta – Napoli. Cosa succederà?

