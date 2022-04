Napoli – Kvaratskhelia e Olivera: ma spuntano altri nomi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle indiscrezioni in merito ai possibili nomi che Guntoli avrebbe aggiunto alla lista dei papabili candidati per entrare nella rosa del Napoli.

Le ultime su Kvaratskhelia e Olivera

Stando alle ultime notizie, il Napoli ha concluso l’affare con Kvaratskhelia e Olivera.

Il georgiano prenderà posto nella fascia sinistra al posto dell’uscente Insigne, inoltre, sembrerebbe che si sia già sottoposto alle opportune visite mediche.

Il ventunenne della Dinamo Batumi è costato al Napoli 10 milioni di euro, con un milione di euro di bonus.

Discorso simile ma non uguale per Mathias Olivera del Getafe. L’accordo sul ventiquattrenne uruguaiano, per il momento, è stato solo verbale. Tuttavia le voci di corridoio si fanno insistenti sul suo arrivo al Napoli, per questo si presume che sarà questione di giorni anche per quanto riguarda il suo ingaggio definitivo.

Gli altri nomi sul taccuino di Giuntoli

Il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, avrebbe scritto altri quattro nomi nell’elenco dei candidati per la “nuova” squadra di ADL.

Un nome che riecheggia da diverso tempo è l’ivoriano Traorè. Il ventiduenne del Sassuolo sembrerebbe che abbia conquistato Giuntoli, grazie alla sua velocità e abilità nel cambiare repentinamente schema di gioco.

Gli altri tre nomi sono Antonín Barák, ventisettenne centrocampista del Verona; il ventiduenne Andrea Cambiaso difensore del Genoa; e il ventenne Kristjan Asllani centrocampista dell’Empoli.

Chi tra questi entrerà veramente nella rosa azzurra?

