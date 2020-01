Napoli, Koulibaly subito al lavoro: vuol rientrare con la Lazio e firmare una grande stagione

Kalidou Koulibaly vuo,e rientrare subito!Ci sara’ con la Lazio?E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Repubblica.it.Il Napoli è tornato subito ad allenarsi dopo la sconfitta con l’Inter. La ricetta di Gattuso è molto semplice e l’ha illustrata lunedì sera al San Paolo: “Lavoro, lavoro, lavoro”. E quindi tutti in campo in vista della sfida di sabato contro la Lazio, altro match proibitivo per un Napoli in crisi. L’obiettivo di Gattuso è recuperare Koulibaly, assente contro l’Inter per l’infortunio. L’assenza del fuoriclasse azzurro si è fatta sentire e quindi il suo rientro sarebbe prezioso per provare a contrastare Ciro Immobile, capocannoniere del campionato. Koulibaly ha svolto una seduta personalizzata e nei prossimi due giorni forzerà il ritmo per valutare il suo stato di forma. L’obiettivo è una maglia da titolare all’Olimpico. Continua, invece, il calvario di Ghoulam che si è fermato al rientro delle vacanze per un fastidio muscolare: martedì il terzino non si è allenato per uno stato influenzale.