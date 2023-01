Napoli – Juventus. Sentenza senza appello

Napoli – Juventus, 13 Gennaio 2023 è una sentenza. Il risultato è quasi tennistico. Il tribunale del campo di Napoli emette un verdetto inappellabile. La Juventus non é competitiva ed il Napoli fa ciò che vuole. Il 5-1 di questa sera entra a pieno diritto negli annali storici della società Napoli calcio. Festa di popolo, festa di una città, festa di una squadra che da stasera, senza nessun alibi, è la sola e vera candidata allo Scudetto.

Nessuno si azzardi ad appellarsi alla scaramanzia. Questa è notte da uomini coraggiosi. Dalle 23 di questo venerdì, la parola Scudetto non deve in nessun modo costituire un “non dico”. Da stasera Napoli è l’ufficiale candidata ad ospitare il tricolore per la stagione ventura.

A pensarci la maglia azzurra col tricolore è davvero un bel progetto.

Il Napoli 5.0 di Spalletti è assolutamente la squadra senza alibi. La Juventus non perde, è demolita. Fatta salva una manciata di minuti, la squadra di Allegri è stata malmenata. Il Napoli di Spalletti non vince, umilia e devasta. È lo ripetiamo, festa di popolo. Festa di uno stadio strapieno di calore. Non solo calcio, non solo sport, tutta la carica di una città che tanto forse troppo ingoia. I colleghi si occuperanno di ogni dettaglio tecnico, a noi è affidato il compito di tracciare una linea di commento diverso.

Più “messaggistico” lo chiameremo.

Il Napoli di Luciano Spalletti questo Venerdì 13 invia il messaggio che ogni tifoso si augurava.

Il Maradona ha dato il suo verdetto. 10 punti di vantaggio sono una enormità. 10 punti sono un altro campionato ed il Napoli 5.0 in questo 2023 è di un’altra categoria.

Sentenza senza appello.

Venerdì 13 Gennaio 2023, la Legge non ammette ignoranza.

