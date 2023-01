Napoli – Juventus. Scontro tra aziende diverse

Napoli – Juventus non è solo scontro di alta classifica, non solo prima contro seconda. È tanto tanto di più.

È confronto di aziende diverse ma che in questo specifico momento storico non sono particolarmente distanti.

I valori “standard” delle aziende non si discostano particolarmente. Valori che in questa analisi deve inevitabilmente fermarsi alla rosa. La Juventus perdendo Ronaldo, con Di Maria a “fine carriera” e Pogba ai box, ha registrato una regressione nei valori standard dei calciatori. L’analisi deve fermarsi qui. Il Napoli di De Laurentiis, anche dopo 20 anni, non può competere col potenziale Juventus.

Potenziale che si traduce in strutture, mercati e risorse a disposizione.

La Juventus ha spalle coperte che garantiscono ricapitalizzazioni urgenti.

Il calcio fa show business ed anche se trattiamo aziende top, alcune possono noleggiare un panfilo e chi una bellissima barca.

È difficile far paralleli.

Città diverse, culture distinte, storie aziendali lontane.

Aziende a carattere familiare sebbene di alto profilo ed organizzazione di investimenti diversi e diversificati di carattere globale.

Aziende di manager e di progetti diversi.

È probabilmente il gap a cui De Laurentiis non è riuscito a tendere. Vuoi per mancanza personale, vuoi per il contesto sociale e logistico, De Laurentiis è riuscito a far crescere il prodotto da esporta ma non quello dei depositi locali.

In Napoli calcio, in sintesi, esporta show ma non investe in casa propria.

Non ha un museo, non ha un suo stadio, non ha un centro sportivo di proprietà.

Positivo, negativo?

Colpa di chi?

Napoli – Juventus, quindi è tante cose, tra tante è motivo di misura e valutazione.

Il Napoli, domani, non misura soltanto il suo livello tecnico ma anche quello aziendale

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati