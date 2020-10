Napoli – Juve: tra rivalità e ricordi

Di Pasquale Omero

Non è solo questione di Covid.

Juve e Napoli si affrontano da sempre, tutti i giorni, dentro e fuori il rettangolo di gioco, nelle famiglie ed oltre.

Ci sono trasmissioni che fanno dell’antipatia, verso i piemontesi, la loro eterna ragione. Questo atteggiamento, che ritengo colore meridionale nella sua migliore eccezione, alla lunga, sa un po’ di provinciale antipatia.

Come spesso mi è capitato di riscontrare, anche a pochi passi da noi, fin dentro la provincia di Napoli. Purtroppo penso che difficilmente si riuscirà ad estirpare l’atavica condizione mentale dell’Italia dei comuni.

Però personalmente, ritengo che la comunanza di condivisione dello stesso sport, al di sopra della scelta di “tifo”, è di per sé tratto di unione. Perché poi si sfocia nell’odio in alcuni casi addirittura razziale, con esaltazione e simpatia addirittura per una sciagurata eruzione che ci dovrebbe “lavare”?

Una particolare esperienza la feci con il mio amico sacerdote Padre Michele, perdutamente juventino, andando insieme allo stadio per la partita Napoli Juve. Io scugnizziello reduce dalle partite al Vomero, lui, per pianificare democraticamente il tifo mi disse che era costretto dai suoi colori sociali, di sacerdote, bianco e nero. Questo per arrivare a ricordare a tutti che nel migliore dei preventivi di chi va a giocare a Torino, sponda Juve, c’è al massimo un pareggio. La vittoria è comunque un ambizione che può anche diventare macchia.

Ma per quale ragione il buon Napoli doveva ulteriormente temere la partita, fino a fare carte false per il rimando, che non è la vittoria?

È più la Juve a trarre vantaggi dal rimando sfiorato, visti gli ultimi risultati a grande rischio raggiunti, ed il cantiere aperto dal suo allenatore.

Lo so che una disquisizione del genere non aiuta chi si augura scempi e litigi, ma mi sembra che vadano chiariti i punti delle questioni, non sempre battere ormai vecchie grancasse che inducano poi, a squalificanti giudizi dall’alto di cattedre mai assegnate.

Vogliamo riprendere un po’ tutti, soprattutto gli attori principali, per primi stampa, presidenti, calciatori, allenatori ecc.

Si potrà un giorno arrivare a giocare una partita Napoli Juventus nella quale il pallone e solo quello decida il risultato?