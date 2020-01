Napoli-Juve, Mario Rui: “Cristiano Ronaldo è un idolo. Sarri? Rapporto speciale”

Così il terzino portoghese: “Spero che il San Paolo lo accolga bene, per me è stato un allenatore importante. CR7? Gli auguro tutto il bene del mondo, per me è un’ispirazione”.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su Tuttosport.it Il terzino del Napoli Mario Rui presenta ai microfoni di Sky il prossimo match di campionato, in programma domenica 26 gennaio al San Paolo contro la Juventus, che vedrà il ritorno da avversario di Maurizio Sarri in quello che è stato il suo stadio per tre stagioni: “Ogni allenatore mette qualcosa di suo, nessuno sarà mai uguale ad un altro. Sono contento di aver lavorato con Sarri e ora sono contento di lavorare con Gattuso. Sarà accolto bene al San Paolo, con lui ho un rapporto speciale, ho cominciato all’Empoli con lui, spero che i tifosi napoletani lo accolgano bene”. Poi, l’elogio a Cristiano Ronaldo, compagno di squadra nella Nazionale portoghese: “È un idolo, motivazione ed ispirazione, gli auguro tutto il bene del mondo tranne che per la partita di domenica“.