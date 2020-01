Napoli-Juve, Maksimovic verso il recupero. Migliora Koulibaly

l serbo ha svolto gran parte della seduta con il gruppo, salgono le quotazioni del senegalese: Gattuso deciderà sabato.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Spoert.it Maksimovic è pronto a tornare per la sfida di domenica sera contro la Juve al San Paolo. Il difensore serbo stamattina ha svolto gran parte della seduta di lavoro con il gruppo. Ormai è guarito e quindi dovrebbe tornare per la sfida che lui sente come derby visto che ha indossato la maglia del Torino. Koulibaly ha svolto un doppio allenamento. Il primo con la squadra sulla linea difensiva, il secondo personalizzato. Il centrale è in miglioramento e Gattuso spera di poterlo recuperare. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens. Il belga si sta riprendendo ma non sarà delle partita perché rischierebbe di farsi male di nuovo