Napoli-Juve, Gattuso: “Sarri ha costruito una macchina perfetto. Lo stimo molto”

La conferenza stampa dell’allenatore degli azzurri alla vigilia della sfida contro i bianconeri.Raccolta in questo articolo pubblicatomda Il Corriere dello Sport.it – Il Napoli di Gennaro Gattuso, dopo aver ritrovato il sorriso grazie alla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ( il gol di Insigne contro i biancocelesti ha permesso agli azzurri di conquistare la semifinale della coppa nazionale, dove affronteranno la vincente tra Inter e Fiorentina), sfida domani nel posticipo della 21ª giornata di Serie A la Juve capolista. Gli azzurri vengono dal ko contro la Fiorentina (ottava sconfitta stagionale in campionato, quinta al San Paolo), ma un successo contro i bianconeri potrebbe dare una sterzata alla stagione di Insigne e compagni.Gattuso: “Mertens sta un po’ meglio. Assenti anche Allan e Koulibaly”Gattuso, nella conferenza stampa della vigilia ha annunciato alcune defezioni: “Non dico chi gioca, posso dire che dovrebbe essere a disposizione per la panchina Maksimovic. Per quanto riguarda Koulibaly, speriamo di averlo a disposizione la settimana prossima. Mertens sta un pò meglio. Allan ha fatto una risonanza venerdì mattina, aveva un pò di edema. Doveva stare fermo e visto che è nato suo figlio ho deciso di mandarlo a casa, credo fosse giusto così vista l’importanza dell’evento. Abbiamo preso giocatori motivati, come Demme che era capitano del Lipsia. Ora è tempo di fare delle scelte, lavorare con grande professionalità. Non voglio parlare di chi vuole restare e chi vuole andare via: qui bisogna fare i punti per riuscire a far diventare questa stagione una stagione normale“