Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia l’arbitro di Napoli-Juventus, match valido per la 2^ di ritorno, in programma domenica sera al San Paolo. Si tratta dell’arbitro che aveva espulso Maksimovic da bordocampo a Udine. Al Var c’è Rocchi. Ecco la sestina completa,pubblicata in questo articolo de il Roma.it MARIANI

MANGANELLI – GIALLATINI

IV: LA PENNA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE