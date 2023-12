Napoli Inter: vincere e ricominciare

Al di là della classifica, il Napoli non è mai stato in “crisi”. Anche nel momento più basso, il ko in casa con l’Empoli di Andreazzoli, la squadra, non è stata in crisi. Un gioco confuso ed incomprensibile eppure in qualche modo redditizio. Pur perdendo spesso in casa e con pareggi rocamboleschi, il Napoli si è tenuto sulla linea di galleggiamento. Purtroppo o per fortuna ora si è costretti ad essere impeccabili.

Buona la prima con i Bergamaschi, ora tocca ai Milanesi sponda nerazzurra.

Capitolo Inter al Maradona.

Detto fuori dai denti, è occasione rara e probabilmente unica.

È molto probabilmente una “ultima” occasione per riagganciare il treno.

Sembrerebbe un’assurdità a poco più di metà girone di andata ma in testa, i nerazzurri ed i bianconeri, corrono.

La squadra di Allegri, sta stupendo. Nessuno si aspettava di vedere la Juventus in vetta al campionato. La vittoria in extremis a Monza è rocambolesca ma voluta. Inzaghi, differentemente, gestisce senza dubbio il collettivo più forte e meglio assortito del campionato 2024.

Senza troppe finte aspettative, l’Inter vuol provare ad arrivare in fondo alle 3 manifestazioni.

Non può uccidere il campionato ma può lentamente sopirlo.

Invece il Napoli?

Il Napoli 5.1 è sulla falsa riga dello scudetto.

Non ha i punti ma ha ritrovato fiducia e gioco.

Risorse fondamentali per una rimonta non impossibile.

A breve Inter e poi Juventus sul cammino di Mazzarri. Più punti possibile, più vicina la vetta.

Onestamente non pare un solco incolmabile. Pare che la gara con l’Inter sia tutta da giocare e con buone chance di vincere.

Pedagogista dello Sport

