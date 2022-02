Napoli-Inter, secondo Moratti sono loro le favorite per lo scudetto

Napoli-Inter, il match atteso da tutta l’Italia andrà in onda Sabato 12 Febbraio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona.

Squadre che arrivano da momenti diversi, azzurri reduci dalla vittoria fuori casa contro il Venezia con gol del ritrovato Osimhen, test importante che avvicina la squadra alla vetta della classifica, nerazzurri invece reduci dalla sconfitta nel derby contro il Milan e attesi dalla sfida di Coppa Italia contro la Roma dell’ex Josè Mourinho, in programma questa sera.

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, nella sua intervista al “Corriere dello Sport“, sottolinea la forza della sua ex squadra, ma elogia il Napoli: “Scudetto? Non parlo di favorite. Dico che può vincerlo l’Inter, ma non sarà facile perché il Napoli mi sta impressionando molto. Ha un asse centrale molto forte e mi sembra che abbia superato bene il momento di difficoltà”.

Big match importantissimo in chiave scudetto, con una sconfitta che potrebbe rivelarsi cruciale per entrambe le squadre, ci si aspetta dunque una partita difficile dove potrebbe spuntarla la squadra più astuta.

