Napoli – Inter: sconfitta netta

Per il Napoli è il momento più delicato degli ultimi 3 anni. Occorre serietà, lucidità.

Sceso in campo per riaprire il campionato, il Napoli 5.1, il nuovo Napoli di Mazzarri, esce e lo “chiude”. 11 punti dalla prima e venerdì c’è la Juventus.

Mille e più gli aspetti da guardare ed analizzare nei giorni che verranno ma il 3-0 per i nerazzurri è una sentenza. L’Inter passa al Maradona con 3 gol di scarto dopo 17 anni. L’ Inter ha un organico superiore a tutti. Tasso tecnico evidentemente superiore. Stasera di certo.

I numeri dicono che il Napoli, in casa soprattutto, è in serissima difficoltà. Addirittura la sedicesima di Seria A. È un dato che va molto aldilà del risultato di stasera.

Il risultato è netto. Il Napoli regge per 40 minuti poi un lento ed inesorabile sciogliersi.

L’ Inter nel secondo tempo gestisce la partita e la chiude.

Troppo caldo il momento per analisi responsabili.

Meluso in conferenza non parla di squadra ma solo di Massa. I campioni d’Italia devono assumere un tono molto più maturo.

Troppi i quesiti che un risultato così netto lascia. Serve una notte di riflessione. Tempo per noi e particolarmente per Mazzarri. Mazzarri che sceglie di non partecipare alla conferenza post gara. In aperta lite con l’arbitro. È un errore grave questo.

Molto più di quelli che eventualmente commette il giudice di gara Massa.

Il direttore Meluso, ai microfoni parla di mortificazione.

“Siamo stati mortificati e Massa ha avuto una giornata storta. Serve uniformità nel giudizio degli episodi”.

Resta un Napoli che perde 3-0, resta in campo 47 minuti e poi implode.

Resta una squadra che è solo pallida imitazione di quella che è stata.

Ecco, la squadra campione d’Italia non può e non deve crollare.

A livelli alti certe cose non sono accettabili.

Non accettabile tirare i remi in barca dopo 50 minuti.

