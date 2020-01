Napoli-Inter ore 20.45:Le probabili formazioni

Partitissima al San Paolo tra la squadra di Gattuso, che vuole rilanciarsi, e quella di Conte, alla ricerca del centesimo successo in Serie A: i nerazzurri non battono i partenopei in trasferta dal 1997,e quanto si scrive in questo articolo di Tuttosport.it A meno di un mese dal suo insediamento sulla panchina del Napoli, Rino Gattuso affronta il primo test probante contro l’Inter di Conte, nel big match della penultima giornata del girone d’andata. Gli azzurri hanno dalla loro cabala e statistiche: l’Inter non vince dal San Paolo dal 18 ottobre del 1997 mentre il Napoli ottiene il successo nella prima gara dell’anno solare da otto stagioni consecutive. Conte però cerca la centesima vittoria in Serie A in appena 145 presenze da allenatore nel massimo campionato italiano. Con il successo il tecnico nerazzurro batterebbe il record di Sarri, più veloce tra gli allenatori di A nel raggiungere le 100 vittorie (ci è riuscito in 169 partite) da quando ci sono i tre punti in Serie A (stagione 1994-95).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A DISP.: Ospina, Karnezis, Luperto, Elmas, Tonelli, Gaetano, Younes, Leandrinho, Llorente, Lozano. ALL.: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku. A DISP.: Padelli, Berni, Bastoni, Ranocchia, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito. ALL.: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.