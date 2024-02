Napoli: incompetenti o capricciosi?

11 mini aziende all’interno di una. Anzi 25 dovremmo dire.

In nessun comparto aziendale sarebbe possibile cambiare 3 “direttori di filiale” in 6 mesi. Nessun negozio, nessuna bottega cambia 3 padroni in 6 mesi.

Non esiste comparto che accetta tali follie. Il calcio si.

Delle due una.

È un mondo fatto da incompetenti o di ricchi capricciosi?

Il calcio moderno è comunque diventato prigioniero di se stesso.

Calciatori che sono nello stesso istante, ragazzi di venti anni e proprietari di aziende da fatturato milionario. Decine e decine di collaboratori.

Fatturato e tempi ridotti.

Galline dalle uova d’oro.

La carriera dura poco, serve fatturare e farlo subito.

Nel caso del Napoli, ad esempio, Osimhen con i suoi dieci milioni annui, per la corona 8,5 più di Kvaratskhelia, costa un terzo del monte ingaggi del Cagliari. Per esattezza 31.660.

Un ossimoro ma è la realtà.

La riflessione nasce dal fatto che impazza la discussione sui singoli che non fanno squadra.

Singoli che non si legano ed ognuno è già altrove.

Tutti a curare il proprio interesse e non quello comune.

Questo è di ciò che si parla in queste ore.

Osimhen è già in Inghilterra, Zielinski a Milano nerazzurra e molti altri stanno “cercando” nuove sfide. Il ciclo Spalletti si è chiuso e quello Garcia non ha avuto il tempo di aprirsi.

3 allenatori a “scendere”, lo dice il curriculum.

Incompetenti o capricciosi?

Pedagogista dello Sport

