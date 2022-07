Napoli in visita all’Istituto Galliani di Monza.

Icardi e Dybala al Monza.

Una boutade. Senza dubbio una battuta di spirito. Ma la “comicità” è arte sottile, alta e propria di attori di primissimo livello. I grandi comici sono proprietari dello spirito di Satira. Quella infinita qualità di far sorridere riflettendo.

” Icardi è fuori portata. Fuori portata non vuol dire impossibile”. La saggezza di un signor di calcio che fai fatica a non ritenere maestro. Adriano Galliani.



Ripetiamo, trattasi certamente di boutade ma che quantomeno da un tocco di brio al weekend del mercato e che nostro malgrado ci spinge ad una riflessione amara ma onesta e sincera.



Semplicemente visitando il sito ufficiale del Monza calcio, dopo esattamente tre secondi di lettura, capiamo di trovarci esattamente dinanzi ad una Azienda, una Società.

Il Monza è in serie A per la prima volta dalla sua fondazione e qualcosa ci dice lo resterà per tanto tempo. Non ci si faccia ingannare dal “piccolo” centro. I palazzi dalle fondamenta solide poi reggono bene.



Solo aprendo il sito ci accorgiamo che oltre ad avere un Presidente onorario, Paolo Berlusconi, fratello del Cavaliere, proprietario del club, il Monza ha un consiglio d’amministrazione composto di 7 persone, un vice presidente ed amministratore delegato sig. Galliani, un direttore sportivo, uno operativo, un segretario generale, un direttore commerciale ed uno marketing, un club manager, un team manager, un direttore s.l.o., un addetto stampa, un responsabile del settore giovanile ed un responsabile per le attività di base.



Abbiamo perso il conto.



Quantità sinonimo di serietà? No, ma quando la quantità si mixa alla qualità allora il sig. Icardi non è poi solo un sogno.

E il Napoli?

De Laurentis?

Perché un calciatore, un mister x, preferisce “Monza” a “Canicatti”?



Sarà che la costituzione dell’azienda non è poi l’ultima delle cose da valutare?



Sarà che il sig. Galliani sia uno di quei competenti che smonta l’idea farlocca dell’ uno vale uno?



Signori a voi..

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati