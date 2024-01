Napoli in ritiro, soluzione da 900

Il ritiro è cosa da calcio antico. Da presidenti padroni. Anconetani, Sibilia, Gaucci, Zamparini, Personaggi da cult movie più che managers.

Era il calcio in cui lo sponsor ufficiale era anche l’azienda di famiglia.

Il presidente era tutto.

Anche quello che ci metteva soldi personali e spesso ci rimetteva.

Terzi e capitali diremmo a casa nostra.

Patron e dirigente massimo.

Proprio come oggi a Napoli fatta eccezione per lo sponsor.

Ritiro fino alla gara di sabato contro la Salernitana quindi, con tutto il sapore di una punizione. Nulla a che fare con gli anni che viviamo.

Ritiro in albergo e nel 2024?

È questa la soluzione alla mancanza assoluta di campo?

Di una idea di calcio?

Di un allenatore che quando sta perdendo 1-0, inserisce Mazzocchi e si mette a 5 dietro?

Questa l’ho rubata ai tecnici.

Ritiro quindi, che trovata!

Ci sia permesso: dopo il 3-0, l’assenza colpevole ed ingiustificabile in sala stampa, il ritiro è per davvero la più mediocre sintesi di come si sta gestendo la situazione.

Allenatore confermato a prescindere, direttore senza potere di parola e squadra a far da sé.

Presidente lontano. Si va in ritiro. Soluzione punitiva.

Per chi?

Si vuol punire, nel 2024, atleti che valgono quanto aziende milionarie e con questa modalità spingerli ad una reazione?

Per chi non se ne fosse accorto, il mondo è cambiato e da tanto.

Show business ad oltranza ad ogni ora del giorno e della notte. Mondo senza confini e limiti. Cina vicina pochi chilometri ed Arabia Saudita già dentro casa.

Prossimo step?

Il sequestro dei telefoni come in collegio?

Occorre una Società.

Pedagogista dello Sport

