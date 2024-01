Napoli in Ritiro: De Laurentiis al braccio di ferro

Braccio di ferro.

Muso duro. A Pozzuoli silenzio e mura forti.

De Laurentiis sceglie il metodo collegio ed impone la regola.

“Azienda mia, si fa a modo mio”.

Niente deroghe.

Disciplina rigida. Una settimana in ritiro.

Questo dice la cronaca dell’avvicinamento alla gara con la Salernitana.

Partita difficile più di quanto potrebbe sembrare.

Detto che per quanto visto, il Napoli rischia con chiunque.

I Granata fanno pochi punti ma nelle ultime settimane hanno iniziato a giocare.

Un punto col Milan, raggiunti a tempo quasi scaduto, vittoria essenziale a Verona e la sconfitta ingiusta con la Juventus.

Al 91′ ed in 10 per più di mezz’ora.

Salernitana a fari accesi sul mercato. Iervolino proverà ad ogni modo a dare ad Inzaghi, i rinforzi per rimanere in Serie A.

Cliente scomodo per il Napoli di Mazzarri. Scomodissimo.

In certi casi meglio affrontare la prima che l’ultima. Granata senza paura e senza mezze misure.

Nulla da perdere.

Lo scorso anno rimandarono la festa dei campioni d’Italia.

Se la giocano apertamente ed in questo momento paiono più in palla.

De Laurentiis ha scelto la ricetta del “qui comando io”.

Senza acquisti, Mazzarri ripartirà dal dopo Torino.

Senza news in campo, servirebbe un Napoli ritrovato negli stessi interpreti.

A proposito di questo, Iervolino, uomo sveglio, senza tanti giri di parole ha acquistato il fuoriclasse.

Walter Sabatini, professione direttore sportivo.

Pedagogista dello Sport

