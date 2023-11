Napoli: in fondo in fondo, non è poi così fondo

Il Napoli ha liberato sé stesso, almeno pare, ed è senz’altro questo il primo più importante merito di Mazzarri.

Consentire alla squadra di tornare a rappresentare sé stessa.

Conta l’ambiente, conta la città, conta se mi consenti di vivere la mia casa come desidero.

Diversamente anche casa mia può somigliare ad una prigione.

Guardie e ladri?

Chissà, Garcia rimarrà un quesito inevaso.

Tanto semplice quanto astruso, il concetto di casa, se riportato alla modalità francese.

Cosa aveva davvero in mente Rudi Garcia?

Davvero credeva di poter far di Kvaratskhelia, Osimhen e soci un qualcosa di “suo”?

Davvero ha potuto pensare che la personalità di un collettivo, per altro vincente, potesse cambiar atteggiamento e divenire attendista se non calcolatore?

Si può fare di un leone un gatto?

Stranezze di un uomo strano.

Autolesionismo puro.

Gettare alle ortiche l’occasione della vita professionale per il capriccio dell’ego.

Involuzione del tecnico e dell’uomo, permettete il giudizio pedagogico.

Tempo passato.

Il Napoli guarda avanti e lo fa con rinnovato spirito. Se non altro, andando al campo d’allenamento con franchezza, stima di sé stesso e desiderio di rifarsi.

Siamo onesti, l’allenatore conta. Non sappiamo quanto, in che percentuale e se più o meno a seconda delle categorie e delle condizioni di classifica, sappiamo però che se non si mette di traverso è assai meglio.

Garcia rimarrà un rebus.

Un interrogativo che forse si spiega con l’esilio in Arabia.

Ci concentriamo su Mazzarri e sulla squadra.

Sul presente.

Juve ed Inter hanno fatto vedere di non essere assolutamente straccia campionato, il Milan vince ma fa tantissima fatica, vuoi vedere che in fondo in fondo non è poi così fondo?

Pedagogista dello Sport

