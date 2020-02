Napoli, in campo si rivede Ghoulam: comincia ad allenarsi con i compagni

Il suo obiettivo è quello di chiudere l’annata in maglia azzurra nel migliore dei modi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su L a Repubblica.it Buone notizie per Faouzi Ghoulam. Il terzino azzurro, fermo addirittura da ottobre, ha lavorato in campo al centro tecnico di Castel Volturno. L’obiettivo è recuperare al più presto per dare il suo contributo alla rimonta in classifica targata Rino Gattuso. A gennaio ha rifiutato tutte le destinazioni sul mercato.

Il suo obiettivo è quello di chiudere l’annata in maglia azzurra nel migliore dei modi. Ghoulam ha giocato l’ultima partita il 6 ottobre in trasferta contro il Torino, poi è uscito dalle rotazioni. Buone notizie anche per Kevin Malcuit: il francese ha cominciato un lavoro personalizzato in campo dopo la rottura del legamento crociato dello scorso ottobre.