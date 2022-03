Napoli: Il timer per lo scudetto inizia con il Verona

Start! E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la corsa incessante allo scudetto, mancano 10 turni per decretare il vincitore, ma arrivati a questo punto, è possibile ipotizzare una classifica quasi definitiva che ritroveremo l’ultimo giorno di campionato.

Sono quattro le candidate all’ambito premio: Milan, Inter, Napoli, Juventus.

Analizziamo ogni squadra:

Il Milan di Pioli

Attualmente il Milan di Pioli è in testa alla classifica, totalizzando 60 punti, superando l’Inter di due. I rossoneri sono la squadra con il miglior rendimento in campo negli scontri diretti, vincendo 21 match, a differenza del Napoli che ne ha superate solo 15.

L’Inter di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi, per diverse settimane in testa alla classifica, è sembrata essere da subito la grande favorita per la vittoria. Ma adesso qualcosa è cambiato. Complice la stanchezza, i ragazzi di Inzaghi, sembrerebbe che stiano vivendo un momento di down. Ricordiamo infatti che l’ultima vittoria risale al 22 gennaio con il 2-1 contro il Venezia. Ciò nonostante, l’Inter, può ancora vantare l’attacco più forte del campionato.

Il Napoli di Spalletti

Una squadra che ha vissuto di alti e bassi, iniziando il campionato con una collezione di vittorie, fin quando il Covid-19 e gli infortuni non hanno bloccato la sua corsa. Dopo le feste natalizie, il quadro sembrava solo essersi aggravato con le partenze per la Coppa d’Africa. Tuttavia il Napoli di Spalletti è riuscito a tenere duro affrontando importanti squadre a testa alta, portando il risultato a “casa”. Ricordiamo che il Napoli è a soli 3 punti di distanza dalla capolista. Domani gli azzurri si dovranno dare da fare per il match contro il Verona, che nel novembre del 2021 portò a casa un solo punto, terminando la partita con un 1-1.

La Juve di Allegri

Un anno particolare quello della Juventus di Allegri che quest’anno sembrerebbe essere partita con il piede sbagliato. Una collezione di sconfitte e pareggi. Sembrava essere entrata in un tunnel senza luce, fin quando non è arrivato lo spiraglio di nome: Dusan Vlahovic. Grazie a quest’ultimo la Juve ha iniziato lentamente a risalire gli scalini della classifica posizionandosi 4 sotto al Napoli, e a 7 punti dalla prima.

Insomma squadre che hanno di sicuro vissuto momenti felici e altri meno, ma che stanno tutte combattendo con le unghie e con i denti per il primo posto in classifica. Il Napoli adesso deve concentrarsi, mette da parte le paure, affrontare con coraggio ogni partita portando, per le prossime 10 giornate, il risultato a casa; e il tutto inizierà con il Verona. Solo in questo modo i ragazzi di Spalletti potranno tentare nell’impresa di essere ricordati come eroi.

