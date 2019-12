“Napoli, il Real Madrid accelera per Fabian Ruiz”

Il Real insiste sul “distratto”Fabian Ruiz…se ne scrive in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Fabian Ruiz è il nome in cima alla lista dei desideri del Real Madrid per la finestra estiva di calciomercato. Stando a quanto riportato stamane da AS, infatti, i Blancos sarebbero pronti ad accelerare per acquistare il centrocampista spagnolo attualmente in forza al Napoli. Quello del Real Madrid per Fabian Ruiz è un interesse che dura ormai dalla scorsa estate. Il calciatore tra l’altro, non ha ancora firmato il rinnovo del contratto con il Napoli, attualmente in scadenza nel 2023, e non ha una clausola rescissoria. La volontà del calciatore sarebbe quella di vestire la Camiseta Blanca, pertanto starebbe spingendo la società di De Laurentiis a prolungare il proprio contratto e fissare una clausola di rescissione non superiore ai 100 milioni di euro, cifra che il Real Madrid sarebbe disposto a pagare per accaparrarsi le prestazioni del classe ’96. A Madrid sanno che trattare con De Laurentiis non è affatto semplice: il patron del Napoli attualmente, infatti, chiederebbe non meno di 180 milioni per liberarsi dello spagnolo, cifra destinata però a diminuire qualora il Napoli non centrasse la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.L’esonero di Carlo Ancelotti da allenatore del Napoli potrebbe rivelarsi decisivo per la trattativa. Fu infatti il tecnico di Reggiolo a volere fortemente Fabian Ruiz, facendone una pedina imprescindibile del proprio scacchiere tattico. Fu proprio una telefonata dell’attuale tecnico dell’Everton (ieri vittoria nell’esordio contro il Burnley) a convincere Fabian Ruiz a scegliere Napoli. La staffetta in panchina con Gattuso, dunque, potrebbe essere decisiva per l’addio dello spagnolo a fine stagione.