Napoli, il pm: “All’università sesso in cambio di esami”

Sesso in cambio di esami. Uno scandalo a luci rosse scuote l’università Federico II di Napoli. Un ex docente della facoltà di Giurisprudenza di Napoli, Angelo Scala, che insegna anche all’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento, della quale è stato rettore, è stato sospeso per 9 mesi dall’esercizio della funzione di professore universitario con l’accusa di falso e induzione indebita: avrebbe chiesto prestazioni ad allievi in cambio della promozione all’esame.

L’inchiesta è condotta dai pm Henry John Woodcock e Francesco Raffaele che con il procuratore Giovanni Melillo ha coordinato le indagini della guardia di finanza. In questi mesi sono stati ascoltati in Procura numerosi studenti.

I pm avevano chiesto gli arresti domiciliari in considerazione dell’emergenza coronavirus. Il gip ha optato per l’interdizione dalla professione. Dopo una prima perquisizione, il docente si è dimesso dall’Ateneo e ha chiesto di essere interrogato. Alla presenza del suo difensore, l’avvocato Claudio Botti, Scala (che è anche un apprezzato avvocato) ha respinto categoricamente l’accusa di aver barattato la sua funzione. Ora potrà impugnare la misura interdittiva nei successivi passaggi del procedimento.

Nel corso delle indagini sono state disposte ulteriori perquisizioni. L’accusa di falso si riferisce all’ipotesi che, in alcuni casi, gli esami non siano mai stati sostenuti dagli studenti, ma solo registrati formalmente, oppure siano consistiti in poco più di una chiacchierata informale in dipartimento. Il gip Simona Cangiano, nel suo provvedimento, parla di “pervicacia di comportamenti caratterizzati da un consolidato modus operandi”. fonte Repubblica