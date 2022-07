Napoli il nome è Keylor Navas: ecco formula e dettagli

Il Napoli punta al colpaccio: Keylor Navas. Dopo l’addio di Ospina, svincolatosi a zero e trasferitosi all’Al-Nassr, l’obiettivo è cercare di puntellare la porta con un profilo internazionale e soprattutto esperto, vista la Champions League che dovrà disputare la squadra di Luciano Spalletti.

Al momento, la fiducia e la garanzia tra i pali è stata data a Meret con l’accordo sul rinnovo fino al 2027 (manca ufficialità) ma non è escluso che il Napoli possa setacciare il mercato dei portieri. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, l’idea venuta fuori nelle ultime ore è quella di Keylor Navas, estremo difensore del PSG che da un anno a questa parte sta combattendo ogni domenica la titolarità con Donnarumma.

In casa PSG è stata fatta chiarezza dal nuovo DS Luis Campos. Costui ha portato maggiore stabilità e logica a differenza di quanto succedeva con Leonardo. Lo stiamo banalmente vedendo nella trattativa con l’Inter per Milan Skriniar.

Il club parigino, infatti, non si smuove dalla sua offerta di 60 milioni (i nerazzurri ne vogliono 70). Detto questo, il nuovo allenatore Galtier ha spazzato via ogni dubbio una decina di giorni fa: “Donnarumma-Navas? Ci sarà un titolare”. In attesa che venga definito, molto probabilmente la scelta propenderà sull’italiano, per età e valore assoluto.

NAPOLI-KEYLOR NAVAS, NODO INGAGGIO

Il costaricano, nonostante i suoi 35 anni, rimane comunque un portiere di assoluto livello e con un palmares che dice tutto. A Napoli, in una piazza che deve ritrovare leader dopo le perdite di Koulibaly, Insigne e Mertens, Navas potrebbe regalarsi l’ultima vera esperienza di carriera da titolare inamovibile, considerata ancora l’acerbità di Meret nei palcoscenici europei. Il grande nodo è legato all’ingaggio dell’ex Real Madrid.

I campani non possono garantirgli 7 milioni netti, stipendio che prende a Parigi. Per questo motivo, Keylor Navas potrebbe arrivare a Napoli con un prestito secco e gran parte dell’ingaggio pagato dal PSG. Vedremo se nei prossimi giorni il Napoli farà partire l’offensiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati