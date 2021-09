Napoli: il mercato è funzionale agli obiettivi, nonostante due soli innesti

Dopo un paio di mesi abbondanti caratterizzati da decine di nomi scanditi come se fossero in procinto di firmare con il Napoli da lì a qualche istante, un’altra sessione di calciomercato è finita.

Sarebbe lecito aggiungere, finalmente, visto e considerato che gli effetti prodotti dalla pandemia sulle operazioni di trading sono stati davvero devastanti. Non solo per la società partenopea. In giro non c’è un euro e quindi i club hanno dovuto imboccare la via della creatività.

Così, in mancanza di liquidità sonante, diesse vari e digi assortiti si sono dovuti adeguare. La scarsità di attivo circolante li ha obbligati a inventarsi letteralmente qualcosa, pur di affascinare i loro datori di lavoro. Oltre, ovviamente, ad obnubilare la testa dei tifosi con un mucchio di chiacchiere.

Eppure, al netto di trattative avviate, tenute in piedi magari fino all’ultimo momento, e poi fatte bellamente naufragare per mancanza di cash, qualcosa si è mosso pure all’ombra del Vesuvio.

Organico intatto e ambizioni immutate

Il Napoli originariamente andava a caccia di un laterale mancino, nonchè di un centrocampista fisico ed al contempo pure dotato tecnicamente.

E se la ricerca spasmodica del terzino sinistro non ha prodotto alcun frutto, visto e considerato che Cristiano Giuntoli ha preferito deviare su Juan Jesus, difensore centrale, all’occorrenza adattabile sulla fascia, in mediana qualcosa s’è fatto.

Dal Fulham è arrivato André Anguissa: 400mila euro per il prestito oneroso. E 15 milioni da versare ai londinesi, qualora gli azzurri volessero far valere il diritto di riscatto. Mentre l’ex romanista, svincolato, guadagnerà 1 milione, per un anno di contratto.

Insomma, con un investimento davvero irrisorio, la direzione sportiva partenopea ha completato la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sostanzialmente, quello che poteva essere letto come un mercato orientato alle cessioni dei pezzi pregiati, e al ridimensionamento, s’è dimostrato tutt’altra cosa.

Quello che però conta davvero è che su un organico rimasto più o meno invariato, la società ha soddisfatto l’esigenza primaria palesata dall’allenatore toscano, a maggior ragione dopo l’infortunio di Demme. Ovvero, acquistare un centrocampista con determinate caratteristiche.

Anguissa adatto al Napoli di Spalletti

La scelta di prendere Anguissa è funzionale a mettere Spalletti nelle condizioni ideali per svolgere il suo lavoro. E’ risaputo, del resto, che il tecnico di Certaldo sia sempre stato affascinato dalla possibilità di schierare davanti alla difesa una coppia ben assortita.

Il doppio pivote, imprescindibile nella gestione del possesso. Chiaramente, chi è chiamato ad occupare quella posizione nevralgica dovrà interpretare il ruolo coerentemente con le proprie attitudini, tattiche e morfologiche.

In quest’ottica, l’ex mediano del Fulham piuttosto che un regista tradizionale, che favorisce la risalita della palla dal basso, dando vita alla prima giocata, appare più un centrocampista dinamico ed esplosivo. Risorsa che comunque nell’organico attuale era manchevole.

Un giocatore diverso, nondimeno utilissimo, che non gestirà il ritmo. Bensì, collaborerà nel consolidare il possesso, dando in ogni caso ordine e disciplina strategica.

Adesso la palla passa tutta al titolare della panchina azzurra. Dovrà infatti essere Spalletti a dare quel quid in più a questo gruppo, alzando il livello prestativo dei singoli. Affinchè ne tragga beneficio la squadra intesa nel suo complesso.

Un lavoro non da poco, ma stimolantissimo, se inserito in un quadro più ampio rispetto alla realtà napoletana. In un campionato in cui quasi tutte le squadre dimostrano sulla carta di avere lacune piccole o grandi che non sono riuscite a colmare, mantenere in rosa i migliori è già un viatico per fortificare le proprie ambizioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati