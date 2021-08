Napoli, il laboratorio Spalletti è in fase di sviluppo ma già funziona discretamente

Tra meno di venti giorni parte il campionato e Luciano Spalletti si prepara ad affrontarlo con i giocatori che ha in rosa attualmente. Al netto di infortunati vari e lungodegenti assortiti, più o meno sulla strada del completo recupero agonistico.

Nonostante il mercato bloccato dal presidente, il tecnico di Certaldo attende i rinforzi. Ma sarebbe meglio chiamarli interpreti ideali.

D’altronde, l’idea che alberga nella testa dell’allenatore del Napoli è abbastanza semplice: due giocatori per ogni ruolo. Avere cioè un titolare designato, seppur nient’affatto inamovibile. Cui affiancare un alter ego, in grado di sostituirlo all’occorrenza, senza fare troppi danni.

Le esigenze del Napoli sono chiare

Ovviamente, se questo è il presupposto dal quale Spalletti parte nell’impostare la “sua” nuova creatura, non significa che la rosa debba considerarsi definitiva.

Le trattative languono, eppure il principio ispiratore di Cristiano Giuntoli, non da oggi, segue criteri precisi ed inderogabili.

Il diesse farà affidamento sulle occasioni degli ultimi giorni di mercato, per prendere le due pedine che dovrebbero completare l’organico: un centrocampista ed un terzino sinistro.

La società ritiene già così la squadra affidabile e competitiva. In tal senso, le eventuali entrate saranno compensate da altrettante uscite: in soldoni, prima le cessioni. E Magari dopo, pure gli acquisti.

L’arrivo di un metodista non è una necessità impellente. Da quando Stanislav Lobotka, depurato dalla quantità di grassi saturi e carboidrati, ingurgitati lo scorso anno compulsivamente, come se non ci fosse un domani, una volta presa consapevolezza di non essere più ai margini delle rotazioni, appare tutt’altro giocatore.

Idea Baka, ma solo in saldi

Insomma, nella casella occupata da chi è deputato a produrre gioco adesso c’è lo slovacco. Che per caratteristiche non sarà il pivote ideale. Qualità e personalità, tuttavia, non gli mancano. Nondimeno Spalletti gli ha concesso fiducia, considerandolo capace di prendersi sulle spalle la responsabilità di cominciare la risalita della palla dal basso.

Senza trascurare l’ipotesi di ridisegnare tatticamente la mediana, accantonando momentaneamente la costruzione a due, in favore di un più razionale ed equilibrato centrocampo a tre. Dove FabiànRuiz e Zielinski, a turno, potrebbero facilmente collaborare nella fase di prima costruzione, nonché nel consolidamento del possesso.

In ogni caso, la direzione sportiva partenopea attenziona il mercato, e segue l’evolversi della vicenda Bakayoko. A patto che il Chelsea apra nuovamente al prestito.

Il gioco delle coppie di Spalletti

In difesa e nel pacchetto delle mezz’ali, che dovranno sostenere le due fasi in cui si articola il gioco, gli azzurri sembrano ben assortiti.

Dove, invece, appaiono claudicanti è lateralmente. Il pensiero corre subito ai terzini. Dove si sono concretizzate alcune dinamiche abbastanza fluide. Che riguardano innanzitutto Kevin Malcuit e Alessandro Zanoli.

L’ingaggio oneroso del primo e le potenzialità fatte intravedere in queste settimane dal secondo, tengono aperta la strada che porta alla cessione del francese. Funzionale a lanciare in pianta stabile tra i “grandi” il 20enne cresciuto al Carpi, prima di approdare nella Primavera del Napoli e poi a Legnago, in Lega Pro, la scorsa stagione.

Senza dimenticare che Faouzi Ghoulam, a causa dell’ennesimo intervento chirurgico e della conseguente riabilitazione, parte dietro Mario Rui.

