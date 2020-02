Napoli, il futuro è Politano: Gattuso ha già il dopo-Callejon

L’ex interista appena arrivato sarà un punto fermo della squadra del prossimo anno. Anche per la probabile partenza dello spagnolo.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Napoli è una sfida. Che Matteo Politano ha accettato senza la minima esitazione. La scelta fatta gli è piaciuta tanto: vuole rilanciarsi dopo la parentesi interista. Politano sarebbe dovuto arrivare già due anni fa ma, per una serie di problemi non se ne fece niente e lui rimase a Sassuolo. Adesso, è qui, con tutto il suo carico di entusiasmo da mettere a disposizione di Rino Gattuso che l’ha voluto, fortemente. Sul piano tattico, Politano è il giocatore che risponde in tutto alle caratteristiche richieste dall’allenatore. Nel tridente offensivo, l’ex interista andrà a occupare il posto che è stato di José Callejon per sette stagioni consecutive.