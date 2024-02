Napoli: i soldi non fanno la misura, prima le idee

I soldi non fanno la misura. L’azienda è poca cosa senza il sostegno paese. Sono le idee a costruire o mercati futuri.

La disponibilità economica è nulla senza un Progetto ed una prospettiva.

I Figli non seguono i Padri.

Antonio Conte è uomo da Napoli?

Prima di un si o un no, facciamo una riflessione.

Che misura ha Napoli e quale dimensione presente e futura ha la SSC Napoli?

In Italia, non è Inter, Milan o Juve, ma neppure il Sassuolo.

Non è in Europa il Manchester United, il City o il Real Madrid ma neppure il Brighton o il Valencia.

Non è una pura e semplice questione di soldi.

Insistono molteplici considerazioni e specifiche nella costruzione di una azienda. Il valore potenziale del marchio Napoli, è onestamente paragonabile alle grandi capitali d’ Europa. Se non reale certamente potenziale.

A dir di più, Napoli città, è per molti versi in linea di pari competizione.

Nel 2024,il pensiero retrogrado di Napoli città fuori dal progresso moderno, è distruttivo.

Chiunque lo porti.

Un tifoso che misura il Presente con la storia “antica” è fuor tempo. Lontano anni luce dall’idea di Futuro.

Napoli città e Napoli azienda di Paestum è era geologica.

Guardiamo ad oggi.

Quanto “vende” il marchio Napoli?

Più, meno o uguale di quanto sopra detto?

Antonio Conte, esempio preso ad hoc, quanto dista dal Napoli?

Tantissimo.

Quanto dista Klopp?

Anni luce.

I soldi, il tesoretto, la vendita di Osimhen hanno già precedentemente insegnato.

Senza idee, non fanno crescere.

Pedagogista dello Sport

