Napoli, i convocati: Gattuso, tre assenze pesanti

Gennaro Gattuso ha diramato le convocazioni dei suoi per la gara contro la Lazio,ma ci saranno tre assenze pesanti per “ringhio”,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Gennaro Gattuso, in vista del big match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domani alle 18, ha diramato l’elenco dei convocati del Napoli. Il tecnico calabrese dovrà fare a meno di Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly, Younes – colpito da un attacco febrile – e Meret. Prima convocazione per il giovane portiere (classe 2002) Antonio Daniele che avrà la maglia 15..Questo l’elenco completo dei 19 convocati: Ospina, Karnezis, Daniele, Di Lorenzo, Luperto, Hysaj, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Gaetano, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik.