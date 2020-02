Napoli, Hysaj esalta Gattuso: “Prima del suo arrivo c’erano tanti problemi”

“Con lui siamo più concentrati. Lo dimostreremo anche contro la Sampdoria: ci servono i tre punti”.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Repubblica.it Il feeling con Gattuso è stato immediato. Elseid Hysaj esalta il nuovo corso del Napoli. “C’è tanto di Gattuso in questo momento – ha spiegato in un’intervista a Sky – vuole sempre il 110% e noi ci stiamo allenando tanto per dare il massimo. Lo dimostreremo anche contro la Sampdoria: ci servono i tre punti. Siamo il Napoli e vogliamo continuare a vincere”.

Hysaj non risparmia una stilettata ad Ancelotti col quale il rapporto non è mai decollato: “Gattuso ci sta dando tanto, prima che arrivasse lui c’erano tanti problemi sia nello spogliatoio che fuori. Questo ci ha fatto perdere tempo, adesso con lui siamo più concentrati”.