Napoli, Giuntoli punta Karsdorp e Ünder. Hysaj verso la Roma

Il difensore olandese è in prestito al Feyenoord. L’ala turca invece tra i profili per il dopo-Callejon.Tutte le strade (ri)porteranno a Roma: e magari, chi può dirlo?, quando ci si potrà spostare liberamente, lasciandosi persino andare, magari ne verrà fuori un «andirivieni» che finirà per far convergere interessi comuni, com’è accaduto nel tempo. Il mercato è un dettaglio esistenziale, un frammento laterale e forse persino sommerso di quotidianità perdute, ma ci sarà un momento – presto o tardi – che bisognerà assorbirlo, cavalcarlo e semmai anche domarlo, perché il calcio se ne riempirà, secondo costi e modalità da verificare, e finirà per alimentare se stesso, la propria politica economica e finanziaria ma pure quella tecnica. Napoli-Roma-Napoli è un percorso ondulato che ha riempito l’estate scorsa, quella gonfia di Manolas e di Diawara, dei trentasei milioni di euro investiti da De Laurentiis per arrivare al difensore greco, dei ventidue poi spesi da Pallotta per acquistare il centrocampista: settimane intere dense di chiacchierate, con rapporti che divenuti sempre più solidi. E adesso, osservando nel vuoto, si potrebbe poi ricominciare, ma provando a regalarsi ciò che serve, quel ch’è eventualmente è possibile: Ünder e/o Karsdorp e Hysaj per la Roma. fonte Corriere dello Sport