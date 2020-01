Napoli gioia e polemica tifosi: funziona solo in Coppa Italia

I tifosi del Napoli ancora distanti…La vittoria del Napoli in coppa fa tornare il sorriso ma non la voglia di scherzare e fare polemica.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Ritorna il sorriso in casa Napoli che proprio al San Paolo ritrova la vittoria perduta. La doppietta di Lorenzo Insigne su rigore spalanca agli azzurri le porte dei quarti di finale di Coppa Italia. Battuto un Perugia che ha sprecato la ghiotta occasione, sempre su rigore, di riaprire la partita.

Pomeriggio insolito e infrasettimanale per il Napoli che scende in campo in un San Paolo semideserto causa sciopero degli Ultras ma anche orario poco felice per chi lavora. Ed è già qui che l’ironia tutta partenopea viene fuori sui social. “Per pochi intimi…” scrive qualcuno mentre altri si chiedono: “Ma ti pare normale mettere la partita del Napoli alle ore 15 di un giorno infrasettimanale? Qua c’è gente che lavora, e per colpa vostra non può stare al fianco della propria squadra. Ma cos e pazz và”.

Gli spunti offerti dal campo sono tanti ma soprattutto sono il Var e il ritorno al gol di Insigne a governare i trend topic di Napoli-Perugia, con parecchio stupore per la concomitanza unita anche al rigore parato da Ospina a pochi giorni dal pasticcio costato la sconfitta contro la Lazio.

E c’è chi riassume perfettamente: “- Due rigori a favore, di cui uno con il Var, – Doppietta Insigne, -Ospina para un rigore, -Il Napoli fa azioni decenti e tira”; e ancora “Ha segnato il Napoli, Ha segnato Insigne. Le previsioni domani a Napoli danno maltempo…”; “Doppietta di Insigne! L’ultima volta che è successo le partite si ascoltavano solo alla radio”.

Insomma tra Napoli e Insigne c’è ancora un piccolo strappo da sanare. Lo è ancora di più con gli arbitri e con il Var oggi tornato protagonista, almeno in positivo, al San Paolo: “Se giocavamo in serie A nemmeno uno ce ne davano”; e ancora “Guagliù, 2 rigori per noi? E che è succies? Ho paura…; “siamo passati dal non avere rigori a favore, ad averne due nella stessa partita. Mon siamo abituati; “Fioccano i rigori, come si vede che non è campionato…”.

Ma anche qui l’ilarità non manca nel sottolinearlo con un pizzico di polemica verso la Juve, ovviamente: “Non hanno fischiato almeno due rigori del genere a DeLigt per interventi simili (tocco di un’altra parte del corpo precedente al tocco di mano). Traete voi le conclusioni…”; “Rigore al Perugia. VAR check giustissimo. Regolamento chiarissimo. L’arbitro guarda un’ultima volta per essere sicuro che il difensore non sia biondo e olandese e poi fischia rigore”.