Napoli, Gattuso sugli infortunati: “Sembravano i galacticos”

Rino Gattuso, nel commentare la vittoria del Napoli contro la Lazio, ha fatto il punti sugli infortunati: “Spero di recuperarli presto”.E quanto si legge in questomarticolo pubblicato da Goal.com Il si mette alle spalle un periodo estremamente complicato togliendosi un’importante soddisfazione. Reduce da tre sconfitte consecutive patire in campionato, la compagine partenopea martedì sera si è imposta contro la fortissima di Simone Inzaghi guadagnandosi l’accesso alle semifinali di Coppa .Un successo pesante che potrebbe rappresentare un punto di svolta anche se, come ammesso da Gattuso, la strada da fare è ancora molta.Il tecnico del Napoli, parlando dopo il triplice fischio finale della sfida del San Paolo, ha svelato come una delle sue priorità sia adesso quella di recuperare tutti gli indisponibili.“Speriamo di dare continuità ai risultai e di recuperare gli infortunati. Io vorrei avere tutti a disposizione, sapendo che poi sarà difficile fare delle scelte. Alla fine della partita hanno inquadrato la tribuna e mi sono messo a ridere, sembrava di vedere i galacticos” “Loro non si divertono a stare in tribuna. Maksimovic dovrebbe rientrare in gruppo in massimo due giorni, Koulibaly invece farà una risonanza per capire se le sue condizioni sono migliorate. Mertens sente ancora fastidio, Allan inizierà a lavorare tra un paio di giorni e Ghoulam non sta ancora benissimo”.