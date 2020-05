Napoli, Gattuso non ha esercitato la clausola: ADL ne seguirà l’esempio

Secondo Il Mattino, continuerà il legame tra il Napoli e Gennaro Gattuso: “Il tecnico è una certezza nel futuro del Napoli. Gattuso ha deciso di restare e non ha fatto valere entro ieri la clausola che gli consentiva, pagando una penale, di liberarsi anticipatamente dal Napoli. Ringhio gode della fiducia del club che vuole proseguire con lui: De Laurentiis avrebbe come termine ultimo l’8 giugno (pagando una penale) di chiudere il rapporto con il tecnico ma non lo farà“.