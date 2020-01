Napoli, Gattuso in emergenza contro la Juve: le ultime dal campo

Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly e Allan. Solo palestra per Mertens.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it – Lavoro mattutino per il Napoli che, a Castelvolturno, ha proseguito a preparare il prossimo impegno di campionato con la Juve, al San paolo, domenica sera. Contro i bianconeri, però, Gennaro Gattuso sarà in emergenza. Allenamento cominciato sul campo 1 gattusocon un lavoro di attivazione, seguito da esercitazioni tecnico-tattiche ed una partita a campo ridotto. Tanti gli assenti per il tecnico azzurro: Maksimovic (unico con qualche speranza di recupero), Ghoulam, Koulibaly, Younes e Allan hanno svolto terapie e lavoro personalizzato. Soltanto palestra, invece, per Mertens.