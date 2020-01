Napoli: Gattuso furioso ha preso una decisione sul suo futuro

Dopo il ko con la Fiorentina il tecnico ha avuto un confronto con la squadra.E quanto riportato in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Non c’è pace per il Napoli: dopo l’ammutinamento e il cambio in panchina la squadra non ha saputo reagire e la sconfitta interna per 2-0 contro la Fiorentina ha fatto scattare qualcosa in Gattuso che ha deciso, in accordo con Insigne e compagni, di avere un confronto.

Come riferisce Il Mattino, l’ex timoniere del Milan è rimasto a parlare con la squadra fino alle 4 di notte nella hall dell’hotel di Castel Volturno. Un faccia a faccia costruttivo in cui i calciatori hanno fatto sapere al tecnico di aver fiducia in lui. Dal canto suo, ‘Ringhio’ li ha esortati ad un cambio di passo per scalare la classifica.

Quel che è certo è che Gattuso non ha alcuna intenzione di dimettersi. Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state zittite proprio dal tecnico nella conferenza al termine della gara contro la Fiorentina: “Sono stato informato che, nelle ultime ore, sta circolando una voce su di me e le possibili dimissioni. Voglio farvi presente che io non ho la minima intenzione di dimettermi. Sapevo dove stavo andando incontro e potevo stare tranquillo a casa mia o andare su una panchina più facile rispetto a questa di Napoli“.

“Ho visto una squadra senz’anima – ha poi attaccato -. Abbiamo sbagliato tutto e giocato in modo elementare. Vorrei vedere del veleno in corpo, gli occhi della tigre e invece siamo stati piatti e abbiamo fatto il solletico alla Fiorentina. Non abbiamo capito a cosa siamo andando incontro. Penso di avere in mano una squadra forte, ma non basta. C’è preoccupazione non a livello tecnico, ma sul come fare uscire il veleno che hanno, come farli esprimere bene come in altri anni. Molti non sono abituati a giocare in classifica così, dobbiamo fare un altro tipo di calcio, con il coltello tra i denti. Ci manca tutto questo”

Aurelio De Laurentiis è su tutte le furie per il rendimento della squadra e ha puntato il dito anche contro le scelte di formazione: secondo la Gazzetta dello Sport non avrebbe gradito la mossa di schierare Luperto a sinistra e Di Lorenzo centrale. La rosea ha svelato anche che il presidente partenopeo avrebbe richiamato Carlo Ancelotti se non fosse già stato ingaggiato dall’Everton.