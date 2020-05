Napoli, Gattuso ‘distrugge’ i suoi in allenamento

Come riporta Tuttosport sui primi due giorni di lavoro al training center: “Un lavoro massacrante, soprattutto il cardio che dura un’ora, fatta di corsa veloce e senza (quasi) mai prendere una sosta. Roba da perdere i sensi, soprattutto se affronti questo tipo di lavoro dopo due mesi trascorsi ad allenarsi guardando i video preparati dai 9 collaboratori di Ringhio. Invece no, i 26 componenti la rosa, si sono presentati alla ripresa di questa attività individuale e “facoltativa”, con un buon livello di preparazione atletica, tale da reggere il peso dei primi due giorni (durissimi) di ritorno sul campo. Anche ieri attività suddivisa nei soliti tre gruppi, in primis i portieri e poi gli altri 23 calciatori suddivisivi in due sezioni di allenamenti, una alle 11,30 e l’altra alle ore 14. Ieri molti giocatori sono arrivati con le gambe pesanti per il duro lavoro del giorno precedente ma sono soddisfatti perché il loro allenatore intende arrivare all’inizio del campionato con il motore già caldo”.