Napoli-Fiorentina, Italiano fiducioso: “Pian pianino, dobbiamo crescere anche noi”

Il Napoli ha battuto la Fiorentina per 1-0 grazie al rigore realizzato da Osimhen. La squadra viola però è uscita dal Maradona a testa alta con molte occasioni poco sfruttate dagli attaccanti. Italiano però non ha nulla da rimproverare alla squadra vista la mole offensiva proposta, ma avrà sicuramente il rammarico di tornare a Firenze con 0 punti, 0 gol fatti e una rete subita. Inoltre il numero 9 del Napoli si è fatto ipnotizzare da Terracciano nel primo rigore. I cambi realizzati non hanno portato quello che il tecnico ha chiesto, ma alla fine la prestazione è stata soddisfacente.

Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli nel match valido per la 34esima giornata di Serie A, come ha riportato FirenzeViola: “All’inizio abbiamo pagato la mancanza di gol degli attaccanti, poi i gol sono arrivati. Jovic e Cabral sono due ragazzi giovani, il Napoli vince lo scudetto dopo un percorso di crescita incredibile. Pian pianino, dobbiamo crescere anche noi. La finale di Coppa Italia era un nostro obiettivo ed abbiamo raggiunto una finale storica. Possiamo arrivare anche in finale di Conference, i nostri obiettivi erano due al mio secondo anno e penso che li abbiamo raggiunti”.

