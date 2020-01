Napoli-Fiorentina 0-2, il tabellino

I dati della gara valida per la ventesima giornata di campionato.Pubblicato in questo articolo di Tuttosport.it

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (11′ st Demme), Fabian Ruiz, Zielinski (19′ st Lozano); Callejon (30′ st Llorente), Milik, Insigne. A DISP.: Meret, Karnezis, Tonelli, Lobotka, Elmas, Younes. ALL.: Gattuso.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (42′ st Ceccherini), Cutrone (21′ st Vlahovic), Chiesa (33′ st Sottil). A DISP.: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Maxi Oliveira, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal. ALL.: Iachini.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 26′ pt Chiesa (F), 29′ st Vlahovic (F)

NOTE: Ammoniti: Hysaj, Demme (N); Dalbert (F). Recupero: 3′ pt, 3′ st. La Fiorentina passa al San Paolo battendo il Napoli 2-0 con una rete per tempo. Nel primo tempo, vantaggio viola con Chiesa, Cutrone raddoppia in fuorigioco. Pasqua richiamato dal VAR non concede un rigore per un fallo di mano di Allan. Nella ripresa, arriva il raddoppio della Fiorentina, messo a segno da Vlahovic.