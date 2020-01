Napoli, febbre per Fabian Ruiz: salta l’allenamento

Fabian Ruiz alle prese con l’influenza,salta l’allenamento…se ne parla in questo articolo pubblicato da il Corriere dello Sport.it Seduta mattutina di allenamento per il Napoli, che prepara il prossimo incontro di campionato, il match contro l’Inter di lunedì 6 gennaio (ore 20.45) al San Paolo per il posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A. La squadra, che ha sostenuto la sessione di allenamento distribuita sui campi 2 e 3, ha iniziato la seduta con circuiti di attivazione e torelli. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla e, successivamente posizionamenti di gioco ed esercitazioni tecnico tattiche. La chiusura della seduta è stata dedicata a una partitina a campo ridotto. Relativamente ai singoli, Ghoulam e Mertens hanno svolto un lavoro personalizzato; personalizzato anche per Koulibaly, che ha svolto anche terapie. Non ha preso parte all’allenamento Fabian Ruiz, a motivo di uno stato febbrile. Per la giornata di domani è in programma una seduta mattutina.