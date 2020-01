Napoli, emergenza finita: con la Samp ritorna Koulibaly

In difesa Gattuso recupera anche Maksimovic, in attacco Mertens vicino al rientro,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Nelle foto dell’esultanza nello spogliatoio dopo la vittoria con la Juventus, lui c’è anche se in jeans e maglione. Fuori praticamente da 40 giorni Kalidou Koulibaly è sempre rimasto al fianco della squadra, incitando i compagni per uscire da quel tunnel in cui il Napoli si è cacciato da novembre, scivolando nella parte destra della classifica e perdendo clamorosamente quattro volte consecutive davanti al proprio pubblico, contro Bologna, Parma, Inter e Fiorentina.Adesso che le vittorie contro Lazio (in Coppa Italia) e Juve hanno ridato autostima e un pizzico di serenità al gruppo guidato da Rino Gattuso, ecco il rientro di uno dei leader riconosciuti, voglioso di farsi perdonare gli errori della prima parte di stagione a cominciare dal clamoroso autogol decisivo allo Juventus Stadium. Con il ritorno del senegalese e anche il recupero Maksimovic finisce l’emergenza in difesa e Di Lorenzo può tornare sulla fascia destra, per assicurare maggiore spinta alla squadra. Al tempo stesso Hysaj, che ha ritrovato fiducia, potrà dare una mano su entrambe le fasce per far rifiatare lo stesso Di Lorenzo e Mario Rui a sinistra.Detto dei due centrali difensivi nel posticipo di lunedì prossimo a Genova contro la Sampdoria, Gattuso dovrebbe recuperare anche Dries Mertens anche lui fermo quasi tutto gennaio per un problema muscolare al sartorio. Il belga darà al tecnico un’opzione in più in attacco, soprattutto nel caso volesse sfruttare una prima punta dalle caratteristiche diverse o passare in corsa al 4-2-3-1, cambiando sistema di gioco. Insomma la Grande Crisi del Napoli sembra alle spalle, ma il saggio Gattuso ancora tiene tutti sulla corda: “Non siamo guariti e non dimentichiamo cosa siamo stati capaci di fare contro la Fiorentina solo una settimana prima”.