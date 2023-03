Napoli, Eintracht, Istituzioni e Uefa. Sconfitti Tutti

Napoli – Eintracht è sempre più un giallo. Uno spettacolo giallo. Un fallimento per tanti. Una vergogna per molti. A poco sono serviti gli appelli. Molto probabilmente senza una cabina di regia chiara, unica e seria, poco è possibile fare. La cosa, però, oggi, ha preso i contorni ed i colori del ridicolo. Stazioni, piazze, e strade praticamente sotto osservazione. È questo uno show aperto al pubblico ma.

Ma è la particella che meglio si addice alla situazione. Stadio Maradona aperto ai tedeschi ma. Città aperta ai tifosi di Francoforte ma. Il prefetto dice ed il ministro chiude. Il Ministero dispone ed il prefetto interviene. Insomma tra Napoli ed Eintracht vince il “ma” e perde il calcio italiano.

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, in merito alla posizione di vietare il Maradona ai tifosi tedeschi, non solo ha usato due termini chiari ma ha già detto, sosterrà il procedimento legale che l’Eintracht vuole intentare.

Vergognoso ed inaccettabile la posizione del Napoli, ha detto Ceferin. Minacciate anche sanzioni a quei club che non ospiteranno. Il calcio non può piegarsi. Resta pur sempre uno show sociale. Se si cede oggi si rischia il fallimento popolare. Non si può vivere di sola tv. Gli stadi servono e tanto.

“Quando non si è in condizioni o capaci di ospitare un evento, serve allora un campo neutro”.

Analoga condizione quella avvenuta ieri sera ad Oporto. Il Porto di Sergio Conceicao, infatti, ha vietato a circa mille ospiti interisti, l’ingresso al do Dragao, per questioni di sicurezza. 1000 persone che ha detto il d. g. Marotta, si componevano anche di donne, ragazzi e famiglie.

Intanto i tedeschi sono in città, scortati e controllati a vista. 500 circa dice la Polizia. Pare addirittura che esistano sinergie tra diverse tifoserie. Atalanta, Stella Rossa di Belgrado, Napoli ed Eintracht di Francoforte. Non si capisce quali collegamenti, quali collaborazioni. Più che tifoserie, vere e proprie gang. Minuscoli ed agguerriti eserciti di scadenti personaggi. Non chiamateli mai gemellaggi. Piuttosto associazioni a delinquere.

Ne fa le spese il calcio, la città e la stragrande maggioranza della tifoseria locale ed internazionale. La parte buona, la parte sana del calcio e della Gente. Intanto i filmati dei tedeschi, sul lungomare più bello del mondo, scortati e marcati ad uomo, è un pessimo ricordo del passato ed un enorme fallimento per lo Sport, la città ed anche per l’Italia tutta. Non è assolutamente una bella figura quella che facciamo con la Uefa e l’Europa. Appariamo impreparati ed approssimativi. Di chi la colpa? Chi i protagonisti in negativo?

Tutti, semplicemente tutti. Tutti colpevoli, tutti perdenti.

Al Maradona stasera si gioca ma l’atmosfera è cupa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati