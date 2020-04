Napoli, ecco quando riprendono gli allenamenti e le gare

Secondo Il Mattino: “Gli allenamenti dovrebbero slittare di una o due settimane e così le squadre ripartirebbero con le preparazioni l’11 maggio oppure il 18 (il 4 maggio al momento resta più che altro una speranza ma quel giorno potrebbero ripartire gli allenamenti in forma individuale anche per gli sport di squadra). Di conseguenza la serie A riprenderebbe nei primi dieci giorni di giugno (nella prima fase si giocherebbe in tre fasce orarie a partire dalle 16, nella seconda con le temperature più alte soltanto alle 19 e alle 21) per concludersi il 2 agosto con l’inserimento di 3 o 4 turni infrasettimanali scendendo in campo quindi ogni 72 ore. Un invito alla massima cautela è arrivato ieri dall’Oms. Oggi è un’altra giornata importantissima per il calcio con l’esecutivo Uefa che fisserà i criteri per determinare le squadre qualificate per Champions ed Europa League nel caso in cui alcuni campionati non dovessero riprendere (tra le ipotesi ci sono quelle di tenere presente la classifica attuale, o quella dello scorso campionato o il ranking Uefa). L’Uefa nell’incontro di ieri con le Leghe e l’Eca ha ribadito la linea di provare a concludere i campionati entro fine luglio per poi giocare Champions ed Europa League ad agosto con la formula originaria ed entro il 3 agosto vuole sapere le iscritte alle prossime edizioni delle coppe europee”.