Napoli, ecco la data dela gara con il Barcellona

Come riporta la Gazzetta dello Sport: “La ripartenza è fissata il 6 agosto, ritorno degli ottavi di Europa League. Quindi il 7 e l’8 tocca alla Champions, ottavi, con due italiane: Juve e Napoli. Da definire ancora se Roma-Siviglia e Inter-Getafe saranno risolte in gara unica (il 6 agosto) oppure sarà possibile recuperare l’andata saltata a marzo (il 3 agosto). Finale di Champions il 29 a Istanbul. Quella di Europa League a Danzica ha al momento due slot: il 26 o il 27. Non convince, per ora, la novità di fare 5/6 cambi a gara. L’orientamento è di fermarsi ai 3/4 soliti”