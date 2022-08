Napoli, Ecco il Pugno di Ferro…

Ciro Venerato, giornalista di RaiSport ed esperto di mercato, ha parlato a RaiNews 24, spiegando la reazione , da “pugno di ferro” del Napoli, nei confronti dello Spagnolo, Fabian Ruiz, dovuto al suo comportamento , nei confronti di squadra, tecnico e società’, rifiutandosi di partire per Verona, oltre che ostacolando la trattativa con il Psg. Di seguito, le parole del giornalista Ciro Venerato, in merito alla decisone della societa’ sportiva Calcio Napoli, a seguito dei comportamenti, non certo corretti, del calciatore Iberico.

“Fabian Ruiz non verrà’ piu’ convocato, o va al Psg, oppure resterà’ in tribuna fino al mercato di Gennaio”

La notizia arriva 48 ore dopo lo sfogo dell’ allenatore Luciano Spalletti che aveva pubblicamente criticato lo spagnolo reo di aver rifiutato , la convocazione per la gara del Bentegodi contro il Verona.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati