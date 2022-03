“Napoli è pronta per lo scudetto” assicura Marco Amelia

Cresce l’attesa per lo scontro scudetto tra Napoli e Milan, in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Big match che potrebbe decidere le sorti scudetto, con il Napoli di Spalletti reduce dalla vittoria in extremis contro la Lazio.

Marco Amelia, ex portiere rossonero, intervistato da Radio KissKiss, ha parlato della sfida di domenica sera, queswte le sue parole:

“Napoli-Milan vale tantissimo, una vittoria azzurra sarebbe un propellente incredibile soprattutto per alimentare i sogni scudetto del Napoli, si tratta di uno scontro diretto. Varrà tantissimo.

Sull’ipotesi pareggio, Amelia vede una corsa a quattro: “Un pareggio favorirebbe l’Inter e la Juventus visto che la corsa è a quattro.

Lo stadio Diego Armando Maradona incute paura agli avversari secondo l’ex portiere: “L’ambiente del Maradona è bello, ma agli avversari incute timore, anche se gli spalti sono distanti. Quando sei in campo li senti a due metri. Questa partita dimostrerà che l’ambiente Napoli è maturo per lo scudetto“.

