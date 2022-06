Napoli e Lazio tornano al baratto: i nomi…

In tempo di crisi economica tutto è lecito, anche nelle squadre di Serie A, soprattutto in ottica calciomercato.

Il Napoli di Aurelio de Laurentiis e la Lazio di Claudio Lotito sono tra le protagoniste di questa sessione di compravendita dei nuovi giocatori per l’anno 2022-2023. Tuttavia, sebbene sul mercato ci siano molti nomi allettanti, la questione economica è ciò che frena i presidenti dei club nel prendere dei fuoriclasse.

Ma se per certi giocatori non c’è nemmeno la speranza per una contrattazione, per altri invece c’è la possibilità di uno scambio.

Nello specifico parliamo di due giocatori, l’azzurro Piotr Zieliński, e il biancoceleste Luis Alberto.

I due infatti, secondo voci di mercato, potrebbero scambiarsi di squadra.

La volontà di Lotito sarebbe quella di ‘donare’ lo spagnolo Luis Alberto a patto di ricevere il polacco Piotr Zielinki.

A quanto pare il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, rivorrebbe tra le sue ali il pupillo Zielinski, giocatore coltivato all’Empoli e fatto crescere nel Napoli e sul quale ci scommise prima di chiunque altro:

“E’ un talento assoluto dal punto di vista tecnico, ha grandi doti fisiche, se cresce a livello di personalità può decidere lui dove giocare in futuro, potrebbe farlo in qualsiasi zona del campo. Sarà il nuovo De Bruyne”.

Discorso diverso per Luis Alberto

Per Luis Alberto invece significherebbe un nuovo inizio in quanto, secondo delle voci interne alla Lazio, i rapporti con il tecnico biancoceleste sarebbero dei migliori,.

E’ risaputo infatti che quando ci sono degli attriti tra giocatore e allenatore è difficile trovare un equilibrio che possa permettere di crescere professionalmente. Questo scambio infatti potrebbe essere il punto di svolta per i due giocatori i quali, trovata la loro dimensione ideale, possono stupire tutti diventando elementi importanti per i club.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati