Napoli e Lazio ci provano: sfida all’Atlético Madrid per Luis SuarezN

L’attaccante della Real Saragozza strega anche club italiani: il colombiano è di proprietà del Watford ed è già a 17 goal segnati quest’anno.

17 goal in 29 partite non passano inosservati, anche se segnati in seconda serie, specialmente da un giocatore di 22 anni, con un nome piuttosto pesante: Luis Suarez, proprio come l’attaccante del . Solo che in questo caso parliamo di un colombiano classe 1997 che gioca nella Real Saragozza.Secondo il ‘Mundo Deportivo’, l’attaccante di proprietà del è entrato nei radar di club importanti, non soltanto in , dove lo cerca l’Atlético Madrid. Anche e si sarebbero interessate a lui dopo le grandi prestazioni. Diventerà cittadino spagnolo, quindi non sarà extra-comunitario.Luis Suarez gioca in Segunda Division, ma il suo cartellino appartiene al Watford dal 2017. Ha sempre giocato in prestito, tra Valladolid (solo a livello di seconda squadra), Gimnastic e quest’anno Real Saragozza, il suo miglior anno.I 17 goal in 29 partite hanno attirato l’attenzione di molti. È il secondo nella classifica marcatori del campionato, soltanto dietro a Christian Stuani del .fonte Goal.com